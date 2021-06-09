Мир На суде по делу гибели рейса MH17 представили доказательства применения российского ЗРК "Бук"

2021-06-09 10:03

На судебном процессе в Нидерландах по делу о катастрофе "Боинга-777" рейса MH17, были представлены улики, указывающие, что лайнер был сбит ракетой "Бук" с подконтрольной сепаратистам территории Украины.

Как сообщает Deutsche welle, суд осмотрел 140 фотографий и изображений осколков предполагаемой ракеты ЗРК "Бук", в том числе найденных на месте крушения лайнера или обнаруженных в корпусе самолета.

Также на заседании были представлены результаты экспертиз, сравнение обломков и нескольких тысяч фрагментов ракеты с серийными образцами, которые указывают на то, что лайнер поразила ракета модификации 9М38М1 с боеголовкой 9Н314М. Только из тела капитана корабля извлекли более 100 фрагментов, включая ту самую "бабочку", которой начиняли ракеты для "Бука".

Повреждения, нанесенные "Боингу", соответствуют типичному действию ракеты - взрыву в непосредственной близости от цели, что также является свидетельством удара ракеты "Бук".

Кроме того, в ходе расследования не было обнаружено никаких следов, указывавших на то, что на борту лайнера мог произойти взрыв бомбы.

Против версии с бомбой на борту свидетельствует и множество пробоин корпуса самолета с загнутыми внутрь краями. Перед катастрофой бортовые самописцы зафиксировали звуковую волну, но - извне самолета. Внутри самолета не были обнаружены и следы пожара - кроме той части, которая загорелась уже после падения.

Данные радаров, предоставленные в том числе и российской стороной, а также другие факты указывают на то, что никаких военных самолетов, способных поразить малайзийский "Боинг", в районе крушения MH17 не было.

Также на заседании суд представил показания не менее восьми человек, которые были свидетелями запуска ракеты в районе между селами Первомайское и Снежное на востоке Украины, подконтрольных сепаратистам. Свидетели сообщили следствию, что слышали или видели полет "Бука". Всего двадцать свидетелей видели след ракеты в небе, некоторые рассказали о том, что видели падение частей самолета. Еще трое заявили, что были непосредственно в районе запуска ракеты и указали на поле под Первомайским.

Для верификации показаний одного из свидетелей следователи изучили данные биллинга услуг мобильной связи, чтобы убедиться в том, что в момент пуска ракеты он действительно находился в зоне предполагаемого размещения ЗРК "Бук". Суд также показал видео западных журналистов Роланда Олифанта и Кристофера Миллера, которые спустя несколько дней после трагедии MH17 сняли предполагаемое местонахождение "Бука" с выгоревшим участком травы.