Коронавирус Карантин в Украине предлагают продлить и смягчить

2021-06-09 16:40

Благодаря улучшению эпидситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине планируют смягчить ограничения, но карантин продлят.

Минздрав предлагает продлить карантин до конца лета. Об этом на заседании правительства в среду, 9 июня, сообщил глава ведомства Виктор Ляшко.

"Мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантинных ограничений на летний период, поскольку коронавирус не преодолен. Если ситуация будет ухудшаться, мы будем оперативно реагировать и вводить желтый, оранжевый или красный уровень эпидопасности", - сказал он.

Минздрав уже разработал предложения относительно модели пребывания и деятельности в условиях зеленой зоны, которая даст больше возможностей для отдыха в летний период, работы бизнеса и путешествий.

"В частности, мы планируем отменить требования относительно заполненности залов, разрешить полноценное функционирование спортзалов и упростить процесс прохождения границ для возвращения из отпусков", - сказал министр", - сказал он.

Ляшко отметил, что в Украине оставят основные противоэпидемические ограничения - обязательность масок в общественных зданиях и в транспорте, а также ответственное отношение к соблюдению физической дистанции.

Также он напомнил ограничения в зеленой зоне адаптивного карантина, в которую перешли все регионы. Это: перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест, разрешено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на четыре квадратных метра или с заполнением на две трети мест, кинотеатры и учреждения культуры можно заполнять на две трети, кафе и рестораны могут работать круглосуточно.

Также глава Минздрава обещает, что украинцы смогут свободно путешествовать за рубеж, поскольку позитивность тестирования в Украине впервые соответствует рекомендациям ВОЗ - менее 5%.

"Это удалось достичь благодаря массовому тестированию, а также уменьшению количества случаев заболевания. Такой уровень тестирования и падение динамики заболевания могут вывести Украину в ряд стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией по критериям ЕС", - сказал Ляшко.

Он также отметил, что загруженность коек в стране самая низкая с начала года.

"Восьмую неделю подряд наблюдается спад заболеваемости, суточное количество госпитализаций продолжает сокращаться и находится на самом низком уровне в 2021 году", - сказал министр.

Кроме того, занятость ресурсов медсистемы также вышла на самый низкий в 2021 году уровень: реанимационные койки загружены на 29%, койки с кислородом - на 15%, аппараты ИВЛ - на 7%. "Выписки превышают госпитализации почти вдвое, соответственно количество пациентов за последнюю неделю сократилось втрое", - констатировал Ляшко.

Напомним, 7 июня Кабмин ослабил карантин. В частности, разрешено проведение массовых мероприятий, работа ночных клубов, а при въезде в страну можно предъявлять международный сертификат о вакцинации.