Мир На старинной вилле: СМИ назвали место встречи Байдена и Путина

2021-06-09 18:40

 

Президент Соединенных Штатов Америки проведет встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, которая запланирована на 16 июня, на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро, пишет Reuters.

По данным издания, место встречи саммита Бпайдена и Путина должны подтвердить сегодня вечером.

Также сообщается, что швейцарская полиция и армия уже закрыли два парка, которые окружают виллу Ла Гранж, а также установили там баррикады и колючую проволоку.

Напомним, Швейцария уже по традиции не присоединилась к западным санкциям против России за оккупацию Крыма в 2014 году.

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