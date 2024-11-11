Мир Трамп хочет отменить почти 100 распоряжений Байдена

2024-11-11 17:37

 

По словам пресс-секретаря штаба Дональда Трампа, 94 указа, подписанные Джо Байденом за первую неделю его работы на посту президента, "привели к кризису на границе и экономическому кризису".

Новоизбранный президент США Дональд Трамп в течение первой недели после официального вступления в должность отменит распоряжения администрации действующего американского президента Джо Байдена.

Об этом в интервью Fox News заявила спикер штаба Трампа Кэролайн Ливитт.

"Это будет отмена всех исполнительных распоряжений, которые подписали президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис с целью отхода от эффективного политического курса первой администрации Трампа", – сказала она, добавив, что Трамп за первую неделю в Овальном кабинете подпишет "десятки указов".

По словам Ливитт, 94 указа, подписанные Байденом за первую неделю его работы на посту президента, "привели к кризису на границе и экономическому кризису".

"Поэтому Трампа и переизбрали на пост президента, чтобы дать задний ход, который его указам тогда дала администрация Байдена и Харрис", – сказала спикер штаба Трампа.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп встретится с действующим президентом Джо Байденом в Белом доме в среду, 13 ноября.

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