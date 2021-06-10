Кабмин подпишет соглашения с Италией о взаимном признании водительских прав

Правительство Украины одобрило проект соглашения с итальянским правительством о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.
Об этом сообщает правительственный портал.
«Одобрить проект соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Итальянской Республики о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Уполномочить министра внутренних дел Авакова Арсена Борисовича подписать указанное соглашение», - говорится в распоряжении.
Кроме того, Кабмин одобрил проект постановления между правительствами Украины и Италии о полицейском сотрудничестве.
Следует напомнить, что с 1 июня текущего года украинско-итальянское Соглашение о взаимном признании и обмене водительского удостоверения временно прекратило свое действие.
Ранее мы сообщали, что отныне сервисные центры МВД регистрируют транспортные средства и выдают удостоверения водителя всем внутренне перемещенным лицам. Соответствующее постановление Кабинета министров вступило в силу.