Коронавирус Генсек НАТО созвонился с Зеленским перед главным саммитом Альянса

2021-06-10 21:20

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг накануне саммита лидеров стран Альянса. Об этом Столтенберг сообщил у себя в Twitter.

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"Поговорил с Президентом Зеленским о нашем уважаемом партнере - Украине. Мы обсудили предстоящий саммит НАТО, ситуацию с безопасностью в регионе и недопустимое наращивание российской военной мощи. Я подчеркнул нашу неизменную политическую и практическую поддержку и поддержал процесс реформ (в Украине - ред.)" , - написал Генсек.

Детали

Как сообщает пресс-служба НАТО в релизе по итогам переговоров, Генеральный секретарь подтвердил полную поддержку НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что НАТО продолжит оказывать Украине значительную политическую и практическую поддержку.

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"Генеральный секретарь отметил, что лидеры Североатлантического союза рассмотрят агрессивное поведение России и решительную поддержку партнеров со стороны НАТО на предстоящем саммите. Он подчеркнул, что ожидается, что лидеры Североатлантического союза подтвердят свою приверженность политике открытых дверей НАТО и решениям, принятым на саммите в Бухаресте" , - говорится в стейтменте.

Что было раньше

Как сообщил на этой неделе Госсекретарь США, Украина обладает необходимыми инструментами для присоединения к Североатлантическому альянсу, но не все союзники полностью поддерживают такой шаг.

Дополнение

Саммит глав государств и правительств 30 государств-членов НАТО состоится 14 июня в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Ранее Зеленский заявил, что ожидает услышать сигнал о ПДЧ для Украины на этом саммите.

Курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины. А быстрое получение Плана действий по членству в НАТО - цель, зафиксированная в Стратегии национальной безопасности Украины.

12 июня 2020 года Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО.