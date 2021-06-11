Мир Израиль стал первой страной мира, где ввели запрет на торговлю натуральным мехом

2021-06-11 14:23

Правительство Израиля первым в мире ввело запрет на торговлю натуральным мехом в стране, передает Deutsche welle.

"Эта отрасль является причиной гибели сотен тысяч животных по всему миру и приводит к неописуемым страданиям", - сообщила министр экологии Гила Гамлиэль после подписания соответствующего указа.

Запрет на торговлю мехом сделает израильский рынок модной одежды более дружелюбным к окружающей среде.

Решение вступит в силу через 6 месяцев. Эта мера не распространяется на научные, образовательные и религиозные нужды.