Мир Израиль стал первой страной мира, где ввели запрет на торговлю натуральным мехом

2021-06-11 14:23

Правительство Израиля первым в мире ввело запрет на торговлю натуральным мехом в стране, передает Deutsche welle.

"Эта отрасль является причиной гибели сотен тысяч животных по всему миру и приводит к неописуемым страданиям", - сообщила министр экологии Гила Гамлиэль  после подписания соответствующего указа.

Запрет на торговлю мехом сделает израильский рынок модной одежды более дружелюбным к окружающей среде.

Решение вступит в силу через 6 месяцев. Эта мера не распространяется на научные, образовательные и религиозные нужды.

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В России автобус сбил более 20 человек на остановке, много погибших 2021-06-11 13:02