Мир Парламент одобрил обыски и арест депутата, которого подозревают в шпионаже в пользу России

2021-06-11 15:44

В Латвии депутаты парламента проголосовали за выдачу разрешения на арест своего коллеги Яниса Адамсонса и обыск его жилища по делу о подозрении в шпионаже в пользу России.

Как сообщает LSM, сейм принял решение после заслушивания отчета главы комиссии по мандатам, этике и представлениям Янины Курсите-Пакуле (Народный союз). По ее словам, комиссия получила соответствующий запрос от Генпрокуратуры.

Адамсонс подозревается в передаче информации в Россию в течение последних четырех лет. Предполагается, что Адамсонс передал РФ как общедоступные документы - различные поправки к закону, информацию об армейских закупках и бюджете, так и информацию о позиции Балтийской Ассамблеи против "Северного потока-2". Также, по неофициальной информации, он использовал свой парламентский компьютер для передачи информации.

Председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Сейма Марис Кучинскис подчеркнул, что в деле Адамсонса есть серьезные доказательства того, что подозрения в шпионаже в пользу России оправданы.

Сам Адамсонс опроверг передачу данных России, заявив, что единственной формой предоставления информации были его интервью.

Как бывший офицер пограничной службы СССР, Адамсонс уже много лет получает военную пенсию из России. За последние годы ее размер составлял 8 400 евро в год или 700 евро в месяц. Именно это политик считает причиной возбуждения дела против него.