Политика У Зеленского отреагировали на слухи о тайном соглашении между США и Россией по Украине

2021-06-11 13:24

В Офисе президента не верят в "теорию заговора" о заключении соглашения между США и Россией по Украине. О возможности подобных событий порассуждал в интервью Европравде замглавы ОП Андрей Сибига, ответственный за внешнюю политику.

"Это все конспирологические теории, теории заговора - не будет такого. Моя уверенность основывается на том, что у нас есть твердая позиция США, которая базируется на поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. И мы подробно проинформировали американскую сторону о развитии ситуации с безопасностью вдоль украинской границы, о вызовах, которые стоят сегодня перед украинским государством в противодействии российской агрессии", - сказал Сибига.

Он напомнил, что Украина донесла свою позицию Вашингтону в преддверии встречи президентов России и США 16 июня в Женеве.

Сибига отметил, что по итогам телефонной беседы между украинским и американским президентами можно "фиксировать согласованность и координацию позиций".

"Мы понимаем, что позиция Украины, и последние вызовы, и высокий уровень угрозы, который есть, были доведены до наших американских друзей и партнеров", - заверил он.