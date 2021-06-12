Мир Кит проглотил ловца лобстеров: мужчина выжил

2021-06-12 14:30

Мужчина попал в пасть горбатого кита на 30-40 секунд, но млекопитающее его "выплюнуло".

В США горбатый кит проглотил ловца лобстеров Майкла Паккарда - ему удалось выжить, сообщает BBC News.

В интервью WBZ-TV News он рассказал, что нырял в акваланге с судна и неожиданно оказался в пасти кита примерно на 30-40 секунд у Провинстауна (штат Массачусетс).

"Почувствовал сильный толчок, и все потемнело", - рассказал Паккард.

По его словам, в эти секунды он думал о своей жене и двух сыновьях 12 и 15 лет. Неожиданно кит вынырнул на поверхность, замотал головой и выпустил его. Дайвер добрался до лодки с подозрением на вывих колена.

Паккард рассказал, что жена давно просит найти его другую работу, однако он не собирается отказываться от 40-летней карьеры ныряльщика.