Мир В Японии зафиксировано семь случаев воспаления сердечной мышцы после вакцинации - что говорят медики

2021-06-14 08:14

В Японии у семи человек возникло воспаление сердечной мышцы после того, как они получили вакцину от коронавируса Pfizer в стране, сообщает NHK со ссылкой на Минздрав страны.

Известно, что всего в Японии около 10 млн человек были привиты вакциной Pfizer. При этом у семи человек в возрасте от 20 до 69 лет развился миокардит или перикардит. Шесть из них являются мужчинами. Симптомы появились у них после получения второй дозы вакцины.

Министерство здравоохранения Японии отмечает, что серьезных опасений по поводу безопасности, которые могли бы повлиять на программу вакцинации, не подтверждено. Официальные представители сообщили, что они продолжат сбор данных как внутри страны, так и за рубежом.