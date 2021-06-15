Мир Amazon устанавливает для своих сотрудников специальные антистрессовые будки

2021-06-15 09:40

Будки для медитаций являются частью инициативы WorkingWell, которая должна поддерживать умственную и физическую активность работников компании с помощью спортивных упражнений и здорового питания.

Внутри будки создана атмосфера для релаксации: растения в горшках, вентилятор, стул и компьютер, на экране которого можно посмотреть успокоительное видео или инструкцию к медитации.

 Пространством смогут пользоваться работники складов Amazon, которые часто находятся в стрессовом состоянии.

Автор концепции будок Лейла Браун пыталась создавать тихое уютное место, где рабочие могли бы сосредоточиться на своем психологическом и эмоциональном состоянии.

Напомним, программу WorkingWell запустили в Amazon после ряда скандалов, связанных с условиями работы на складах компании. Работники постоянно жаловались на сверхурочную работу и нарушение режима труда и отдыха.

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