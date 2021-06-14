Коронавирус ЕС снял ограничения на поездки владельцам COVID сертификатов

2021-06-14 20:40

Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии и позволил гражданам, прошедшим полную вакцинацию, свободно совершать поездки в пределах Европейского Союза. Об этом говорится в заявлении на сайте евроинститута.

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"Сегодня Совет ЕС принял рекомендацию о внесении поправок в рекомендацию о скоординированном подходе к ограничению свободного передвижения в ответ на пандемию COVID-19. Данное обновление является ответом на неоднородную эпидемиологическую ситуацию, продолжающиеся кампании вакцинации и принятие цифрового COVID-сертификата ЕС", - говорится в сообщении.

COVID-сертификаты

"Владельцы сертификатов о вакцинации, выданных в соответствии с правилами ЕС о цифровых COVID-сертификатах, не должны подвергаться тестированию или карантину/самоизоляции, если они полностью вакцинированы вакциной, одобренной EMA (регулятор ЕС - ред.), и с момента полной вакцинации прошло не менее 14 дней. Государства-члены также могут снять такие ограничения после первой дозы из двух доз", - добавили в Совете ЕС.

Выздоровевшие лица, имеющие сертификат, подтверждающий, что с момента получения положительного результата теста прошло менее 180 дней, не должны подвергаться тестированию или карантину/самоизоляции, отметили в евроинституте.

Несовершеннолетние не должны подвергаться карантину/самоизоляции, если это не требуется от сопровождающего их лица, например, потому что они вакцинированы или выздоровели.

Ограничения на свободное передвижение

Государства-члены, согласно решению Совета Евросоюза, должны и в дальнейшем не поощрять все поездки с не необходимыми целями в "темно-красные" зоны и обратно. Это также должно касаться районов с высокой распространенностью более заразных вариантов COVID-19, а также районов, по которым отсутствует информация о распространении. От людей, прибывающих из этих районов по-прежнему следует требовать сертификат об отрицательном результате тестирования и помещения в карантин/самоизоляцию, решили в Совете ЕС.

Государства-члены, согласно решению, могут по-прежнему требовать от людей, которые путешествуют с "оранжевой" или "красной" зоны, сертификат относительно отрицательного результата теста на коронавирус. Как отмечается, если у них нет такого сертификата, от людей, которые путешествуют с "красной" зоны, могут потребовать карантин/самоизоляцию до получения отрицательного результата теста, а от людей, которые путешествуют с "оранжевой" зоны, - тестирование по прибытии.

Дети в возрасте до 12 лет должны быть освобождены от прохождения тестов.

Обновленная рекомендация, одобренная Советом ЕС, включает два дополнительных критерии, которые следует учитывать при рассмотрении вопроса об ограничении свободного передвижения: обновленная информация о вакцинации и распространенности вызывающих обеспокоенность или интерес вариантов COVID-19.

Дополнение

Введение в ЕС COVID-сертификата Европарламент утвердил 9 июня. Система пропусков должна заработать с июля. Документ должен выдаваться бесплатно в цифровом или бумажном формате и будет свидетельствовать о том, что его предъявитель сделал прививку от коронавируса, недавно получил отрицательный результат теста или вылечился от инфекции.