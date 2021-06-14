Коронавирус С 1 июля в приложении "Дия" должен появиться ковидный сертификат

2021-06-14 21:40

 

В приложении "Дия" 1 июля появится внутренний украинский "ковид-сертификат".

Об этом говорилось на совещании у президента Владимира Зеленского в понедельник, 14 июня.

Как сообщается, работа над созданием так называемого ковид-сертификата продолжается.

На совещании добавили, что, по информации Министерства цифровой трансформации, 1 июля этого года внутренний украинский "ковид-сертификат" должен появиться в приложении "Дія".

Напомним, в мае сообщалось, что Украина планирует запустить паспорта вакцинации с 1 июля 2021 года, синхронизировав этот процесс с Евросоюзом.

В начале июня в Кабмине назвали уже новые сроки запуска ковид-сертификатов в Украине. Так как Евросоюз расширил требования к ковид-сертификату, Украина планирует начать их выдачу в течение 10-14 дней после того, как их введут в ЕС. Анонсированную ранее дату - 1 июля - в правительстве уже не называют.

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