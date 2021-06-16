Мир видео Встреча Байдена и Путина: онлайн трансляция саммита в Женеве

2021-06-16 16:20

 

В среду, 16 июня, в Женеве состоится первая встреча президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным. Протокольная программа саммита рассчитана на пять часов. Это будет первая личная встреча лидеров двух стран после избрания Байдена президентом. Переговоры состоятся на вилле "Ла Гранж" XVIII века, которая расположена в парке на берегу Женевского озера.

14:45 Открытая часть переговоров закончилась. Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться. Президент США ответил, что встреча лицом к лицу полезна.

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Израильские самолеты атаковали военные объекты ХАМАС в секторе Газа 2021-06-16 10:03