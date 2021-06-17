Спорт Евро-2020: сегодня сборная Украины сыграет против силовой команды Северной Македонии

2021-06-17 15:21

Сегодня украинская сборная во втором туре чемпионата Европы сыграет на выезде с Северной Македонией.

Команда Андрея Шевченко стартовала на Евро-2020 с поражения отпротив фаворита группы - сборной Нидерландов. Большую часть поединка украинцы отбивались, но шедевральный гол Ярмоленко возродил силы и характер, подопечные Шевы смогли сравнять счет, но пропустили в самой концовке поединка. В первой игре сломался Зубков, что стало одной из проблем для украинцев. К сегодняшнему матчу у Шевченко в "обойму" добавился Виктор Цыганков.

Северная Македония матч против Австрии провела на достойном уровне. Дебютанты Евро большую часть матча провели на своей половине поля, но в атаки выходили и атаковали довольно настырно. Вечно молодой Горан Пандев давил на австрийскую оборону столько, сколько мог, и даже забил исторический первый гол. Но под конец македонцы начали проседать физически, что вылилось в ошибки у своих ворот и голы в ворота Димитриевски полетели.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Будем готовиться к серьезному матчу. Он – один из самых важных для нас. Есть стимул – выступать на Евро, и должен быть дополнительный – играть в таком матче, понимая важность. У команды Северной Македонии есть свой ярко выраженный стиль – она играет по схеме 5-3-2. По ходу игры они могут изменить систему, но стиль не меняется. Силовая команда, которая больше играет на контратаках, она имеет опытных игроков".

КОГДА: 17 июня, 16:00

ГДЕ: Бухарест, "Национальный стадион"

СТАТУС: Чемпионат Европы, 2-й тур

СОПЕРНИКИ: Украина - Северная Македония

ГДЕ СМОТРЕТЬ: Смотреть поединок онлайн можно на канале "Украина".

ИСТОРИЯ ЛИЧНЫХ ВСТРЕЧ: Всего четыре матча сыграли между собой Украина и Северная Македония. Дважды побеждали украинцы, одна победа на счету нашего соперника, и еще один матч завершился нулевой ничьей.