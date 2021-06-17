Спорт Футболисту, у которого остановилось сердце на матче Евро-2020, установят кардиостимулятор

2021-06-17 19:20

Игроку сборной Дании Кристиану Эриксену, у которого во время матча против Финляндии остановилось сердце, установят специальное устройство, которое будет контролировать работу органа и сможет помочь, если с сердцем снова будут проблемы.

Источник: Sky News

Детали: Устройство ICD настроено таким образом, чтобы запускать сердцебиение после остановки сердца. Решение о его установке было принято после нескольких обследований. По словам врача национальной сборной, Эриксен согласился.

Схема работы устройства построена таким образом, что как только он фиксирует опасное состояние для жизни человека, то дает несколько небольших электрических разрядов, запуская таким образом сердце.

Что предшествовало: 12 июня во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу полузащитник футбольной сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание, из-за игру временно остановили. После возобновления игры Финляндия выиграла у Дании 1:0.

Перед тем как 29-летнего футболиста госпитализировали, ему сделали сердечно-легочную реанимацию.