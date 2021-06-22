Коронавирус COVID-19 сильно влияет на мозг: ученые раскрыли детали важного исследования

2021-06-22 16:20

 

Ученые из Оксфордского университета и Имперского колледжа Лондона выяснили, что потеря вкуса и обоняния вкуса при заражении COVID-19 может быть связана с уменьшением количества серого вещества в мозге.

Данные исследования опубликованы на платформе medRxiv.

Ученые проанализировали данные 782 пациентов, прошедших сканирование мозга до пандемии, а потом уже после. В период между первым и повторным сканированием мозга 394 пациентов заболели COVID-19.

Оказалось, что COVID-19 оказал значительное влияние на мозг переболевших. У них наблюдалось уменьшением количества серого вещества в участках головного мозга, которые связаны с обонятельной и вкусовой системой и памятью.

Ученые считают, что потеря серого вещества в областях мозга, связанных с памятью, может, увеличить риск развития деменции (одной из разновидностей слабоумия, наиболее часто возникающая у пожилых людей. - Ред.) у пациентов старшего возраста в долгосрочной перспективе.

Ученые объясняют, что, в отличие от исследований пациентов после заболевания, наличие данных визуализации до заражения помогает избежать рисков того, что факторы риска или клинические состояния могут ошибочно считаться последствиями заболевания.

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