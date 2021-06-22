Мир Экономическая война: Беларусь отреагировала на новые санкции Запада

2021-06-22 18:40

 

Министерство иностранных дел Беларуси назвало экономической войной санкции Запада, которые были введены накануне.

"К сожалению, вместо любого диалога и сотрудничества наши западные партнеры по-прежнему отдают предпочтение только выражаемым действиям - санкциям и давлению на суверенное государство", - говорится в официальном заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.

Также в МИДе добавили: "На этом фоне откровенным издевательством, насмешкой над логикой и здравым смыслом выглядит заявление руководства Евросоюза: "Сегодня ЕС послал новый сильный сигнал поддержки народа Беларуси, введя новые ограничительные меры". Уверены, что трудовые коллективы предприятий, попавших под санкции так же, как их родственники, семьи и другие белорусы, правильно и достойно оценят столь щедрую "поддержку" ЕС".

Помимо этого белорусские дипломаты заявили, что сделают все возможное для защиты своих граждан и субъектов хозяйствования.

"Санкции и рестрикции без желаемого их заказчиками эффекта. Соответствующие меры, которые ЕС заставляет нас принять, точно так же негативно могут сказаться на сферах нашего взаимодействия и, в конечном итоге, на выгоде граждан и компаний стран Запада, которые делали недружественные шаги в отношении нашей государства", - указано в сообщении.

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