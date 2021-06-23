Коронавирус Украина может усилить контроль за приезжающими из стран, где выявили штамм "Дельта"

2021-06-23 19:00

 

Кабинет министров Украины изучает возможность усиления контроля за въезжающими из Великобритании, Индии, России и Португалии из-за штамма коронавируса "Дельта". Индийский вариант COVID-19 быстрее передается и чаще приводит к госпитализации.

Об этом на пресс-конференции на полях форума "Украина 30" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, на заседании Кабмина рассматривалась возможность усиления контроля за въезжающими в Украину из четырех стран - Великобритании, Индии, России и Португалии. В них, отметил министр, зафиксировано наибольшее число заболевших новым штаммом коронавируса "Дельта".

Ляшко отметил, что особенность этого индийского варианта COVID-19 заключается в более быстрой передаче и чаще приводит к госпитализации.

"Это приводит к тому, что довольно быстро заполняются больницы, в частности, мы видим это в России", - сказал министр, уточнив, что пока в Украине штамм "Дельта" не выявили.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украина пробилась в плей-офф Евро-2020, став одной из четырех лучших команд групп

2021-06-23 21:00

В Украине в общественном транспорте заработает электронный билет

2021-06-23 20:20

В Украине впервые зафиксировали "индийский" штамм коронавируса

2021-06-23 20:00

Украина готовит реакцию на обстрел британского эсминца возле Крыма

2021-06-23 19:20

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине впервые зафиксировали "индийский" штамм коронавируса

2021-06-23 20:00

Украина может усилить контроль за приезжающими из стран, где выявили штамм "Дельта"

2021-06-23 19:00

Новую мутацию коронавируса обнаружили в десяти странах

2021-06-23 17:00

Есть первая страна, где будут сажать в тюрьму за отказ вакцинироваться от СOVID-19

2021-06-23 12:04
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Украине впервые зафиксировали "индийский" штамм коронавируса 2021-06-23 20:00
Украина может усилить контроль за приезжающими из стран, где выявили штамм "Дельта" 2021-06-23 19:00
Новую мутацию коронавируса обнаружили в десяти странах 2021-06-23 17:00
Есть первая страна, где будут сажать в тюрьму за отказ вакцинироваться от СOVID-19 2021-06-23 12:04