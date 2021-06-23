Коронавирус Украина может усилить контроль за приезжающими из стран, где выявили штамм "Дельта"

2021-06-23 19:00

Кабинет министров Украины изучает возможность усиления контроля за въезжающими из Великобритании, Индии, России и Португалии из-за штамма коронавируса "Дельта". Индийский вариант COVID-19 быстрее передается и чаще приводит к госпитализации.

Об этом на пресс-конференции на полях форума "Украина 30" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, на заседании Кабмина рассматривалась возможность усиления контроля за въезжающими в Украину из четырех стран - Великобритании, Индии, России и Португалии. В них, отметил министр, зафиксировано наибольшее число заболевших новым штаммом коронавируса "Дельта".

Ляшко отметил, что особенность этого индийского варианта COVID-19 заключается в более быстрой передаче и чаще приводит к госпитализации.

"Это приводит к тому, что довольно быстро заполняются больницы, в частности, мы видим это в России", - сказал министр, уточнив, что пока в Украине штамм "Дельта" не выявили.