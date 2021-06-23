Украина В Украине в общественном транспорте заработает электронный билет

2021-06-23 20:20

Он будет действовать как на автомобильном, так и на электрическом транспорте.

В Украине в общественном транспорте заработает электронный билет. Он будет действовать как на автомобильном, так и на электрическом транспорте. Данный законопроект уже одобрило Правительство. Теперь документ отправили на рассмотрение в Раду.

Заседание Кабмина транслировалось в Youtube. Предусматривается определение электронного билета на ряду с бумажным. Это будет основанием для заключения договора перевозки пассажира и багажа.

В пояснительной записк отмечается, что это электронный проездной документ, информация в котором зафиксирована в виде электронных данных, включая обязательные реквизиты и сведения, который после регистрации в автоматизированной системе учета оплаты проезда дает право пассажиру на получение услуг по перевозке пассажира и багажа.

При этом отмечается, что электронный билет не может иметь установленной формы, а сама информация может быть только визуализованной.

Чтобы устранить данную проблему необходимо внести изменения в некоторые законодательные акты Украины.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил законопроект№ 5651, которым отменяются льготы на проезд в общественном транспорте для всех категорий. В частности, речь идет и о пенсионерах.

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов ранее заявил, что местные власти каждого отдельного населенного пункта должны принять наиболее приемлемое решение в отношении стоимости проезда в общественном транспорте, учитывая все обстоятельства.

В свою очередь министр социальной политики Марина Лазебная ранее отмечала, что монетизация льгот должна быть выгодна как перевозчикам, так и самим льготникам. Первые сразу будут получать плату за проезд в полном объеме, и им не придется ждать, пока власть перечислит им деньги за проезд льготников. Вторые не будут сталкиваться с проблемами дискриминации, когда водитель маршрутки пытается высадить льготника из транспортного средства.