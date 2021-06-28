Спорт Прогноз матча Украина - Швеция: шансы равны, но с оговорками

2021-06-28 19:40

Матч Украина - Швеция: выиграть будет очень сложно

В матче 1/8 финала чемпионата Европы между национальной сборной Украины и командой Швеции букмекеры отдают предпочтение соперникам наших футболистов. Об этом свидетельствуют данные сайтов букмекерских компаний по состоянию на воскресенье, 27 июня, пишут Вести.

Ведущая букмекерская компания William Hil принимает ставки на победу Украины с коэффициентом 3,30, на ничью - 3,10, на выигрыш Швеции - 2,38.

Специализированный букмекерский портал BetExplorer собрал данные 19 крупнейших контор со всего мира, согласно которым, на победу сборной Швеции можно поставить с коэффициентом 2,36 к 1, в то время как на ничью — 3,13 к 1, а на победу украинцев — 3,27 к 1.

За всю новейшую историю футболисты независимой Украины и команда Швеции встречались в официальных матчах однажды. На домашнем Евро-2012 "сине-желтые" на НСК "Олимпийский" в Киеве одержали волевую победу благодаря дублю своего нынешнего наставника Андрея Шевченко (2:1).

Как ранее писали Vesti.ua, экс-игрок киевского "Динамо" — того самого "золотого состава-1986", который выиграл Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА — Вадим Евтушенко, проведший часть своей игровой карьеры в чемпионате Швеции, а также начинавший в этой стране свою тренерскую карьеру в беседе с нашим корреспондентом отметил, что шансы равны, но с оговорками.

"Последняя игра нашей сборной немного смутила. Команде явно не хватало физики, что в современном футболе является одним из приоритетных качеств. Поэтому, повторюсь, соперник нам по зубам, но легко не будет в любом случае. Прогнозов давать не хочу, ибо наша команда, опять же, сама себя поставила в сложное положение. Если сумеет восстановиться за неделю, думаю, все будет хорошо. В противном же случае, выиграть будет очень сложно", - говорит Евтушенко.

Что ж, осталось дождаться вторника, 29 июня. Напомним, поединок Швеция - Украина состоится на 52-тысячном стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия) и начнется в 22:00 по киевскому времени.