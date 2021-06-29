Политика Стало известно, как будет выглядеть Большой Герб Украины

2021-06-29 18:40

Главным элементом Герба является Знак Княжеского Государства Владимира Великого. Щит с его изображением держат лев и воин-козак.

На сайте Верховной Рады Украины обнародован текст президентского законопроекта об утверждении Большого Герба Украины, где в том числе, обнародовано предложенное изображение государственного символа.

Текст и изображение Герба размещены на сайте парламента.

Основным элементом Большого Герба Украины является щит с изображением Малого герба или Знака Княжеского Государства Владимира Великого. Его держат лев и воин-козак с ружьём. Первый является гербом Галицко-Волынского княжества, второй - Войска Запорожского.

Под щитом изображена лента из полос синего и жёлтого цветов, а под ней - два золотых колоска пшеницы, в которые вплетена гроздь калины. Венчает большой герб великокняжеский венец (или корона) Ярослава Мудрого и растительный орнамент в виде перпурно-золотого шатра.

Публичное надругательство над Больши Гербом Украины карается в соответствии с законом.

Большой Герб Украины смогут использовать в официальных символах президента, ВРУ, Кабмина, Верховного и Конституционного судов. Граждане и юрлица Украины могут использовать изображение в соответствии с требованиями, устанавливаемыми законодательством. по решению финансового регулятора, Большой Герб Украины может использоваться на денежных знаках государства.

Его нельзя использовать в символах политических сил, рекламе (кроме той, которая направлена на защту территориальной целостности государства), в первёрнутом или другом виде, а также с нанесёнными другими изображениями или надписями. При этом, смысл или способ нанесения таких надписей ороли не играет.