Коронавирус Ученые установили, какая маска лучше защищает от заражения COVID-19

2021-06-29 21:40

 

Респираторы FFP3 могут обеспечить практически 100% защиты медицинского персонала в отличие от обычных хирургических масок.

Об этом свидетельствует исследование Кембриджского университета, которое курировал Фонд здравоохранения Великобритании.

По словам ученые, качество масок для лица, которые используют медицинские работники, влияет на риск заражения коронавирусом.

«Ношение высококачественного респиратора FFP3 может обеспечить до 100% защиты. В то же время ношение обычных хирургических масок может увеличить риск заражения персонала», — отметили они.

Данные для исследования собрали во время программы регулярного тестирования COVID-19 в одной из больниц страны.

Исследователи отметили, что хирургические маски устойчивы к жидкостям, но они непрочные, неплотно прилегают к лицу и не предназначены для отфильтровывания инфекционных аэрозолей, которые задерживаются в воздухе.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что у медицинского работника, который использует хирургическую маску во время контактирования с пациентами с COVID-19, риск заразиться в 47 раз выше, чем в респираторе FFP3.

Последние плотно прилегают к лицу и разработаны, чтобы фильтровать аэрозоли. Это снижает риск инфицирования коронавирусом.

Медицинские работники, которые используют респираторы имеют меньше шансов заразиться. В частности, такая маска обеспечивала от 31 до 100% защиты.

 

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