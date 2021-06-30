Коронавирус Штамм «Дельта»: в Украине осенью введут карантин – медик

2021-06-30 22:00

 

Из-за нового штамма коронавируса «Дельта» в Украине в осенне-зимний период введут очередной тотальный карантин.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

«Мы ожидаем, что в Украине начнется рост заболеваемости новым штаммом COVID. Как следствие, вырастет уровень суточной смертности, так как штамм «Дельта» более заразен и контагиозен. У него более короткий инкубационный период. Срок развития болезни в более тяжелой форме тоже довольно стремительный. На данный момент значительный рост заболеваемости новым штаммом COVID ожидается во второй половине лета. Как следствие, рост смертности ожидается в осенне–зимний период», – сказал С. Кравченко.

По его словам, когда ожидается максимальный рост смертности от нового штамма COVID, спрогнозировать сложно.

«По моим прогнозам, это будет в сентябре – октябре. В итоге власть в осенне-зимний период будет вынуждена вновь вводить тотальный карантин, так как это единственный инструмент в арсенале у правительства. Кроме того, введение локдауна – политическая составляющая. Его могут ввести для того, чтобы люди не выходили на митинги», – резюмировал С. Кравченко.

Напомним, по состоянию на 30 июня 2021 года в Украине от коронавируса уже привито 2 583 468 человек.

subscriber subscriber

Еще по теме

Популярному российскому актеру запретили въезд в Украину

2021-06-30 21:20

Между нами - пропасть: в Украине ответили Путину на выдумку про один народ

2021-06-30 21:00

Кулеба ответил на заявления Путина по Украине

2021-06-30 16:20

В Украине резко возросли темпы вакцинации - за сутки сделано более 81 тыс прививок

2021-06-30 15:04

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Штамм «Дельта»: в Украине осенью введут карантин – медик

2021-06-30 22:00

Украинцам с ковид-сертификатами разрешат работать во время новых локдаунов

2021-06-30 19:40

Путин распереживался из-за "военного освоения Украины"

2021-06-30 18:00

Шмыгаль поручил активизировать аудит COVID-сертификата для поездок в ЕС

2021-06-30 17:40
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Штамм «Дельта»: в Украине осенью введут карантин – медик 2021-06-30 22:00
Украинцам с ковид-сертификатами разрешат работать во время новых локдаунов 2021-06-30 19:40
Путин распереживался из-за "военного освоения Украины" 2021-06-30 18:00
Шмыгаль поручил активизировать аудит COVID-сертификата для поездок в ЕС 2021-06-30 17:40