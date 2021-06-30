Коронавирус Штамм «Дельта»: в Украине осенью введут карантин – медик

2021-06-30 22:00

Из-за нового штамма коронавируса «Дельта» в Украине в осенне-зимний период введут очередной тотальный карантин.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

«Мы ожидаем, что в Украине начнется рост заболеваемости новым штаммом COVID. Как следствие, вырастет уровень суточной смертности, так как штамм «Дельта» более заразен и контагиозен. У него более короткий инкубационный период. Срок развития болезни в более тяжелой форме тоже довольно стремительный. На данный момент значительный рост заболеваемости новым штаммом COVID ожидается во второй половине лета. Как следствие, рост смертности ожидается в осенне–зимний период», – сказал С. Кравченко.

По его словам, когда ожидается максимальный рост смертности от нового штамма COVID, спрогнозировать сложно.

«По моим прогнозам, это будет в сентябре – октябре. В итоге власть в осенне-зимний период будет вынуждена вновь вводить тотальный карантин, так как это единственный инструмент в арсенале у правительства. Кроме того, введение локдауна – политическая составляющая. Его могут ввести для того, чтобы люди не выходили на митинги», – резюмировал С. Кравченко.

Напомним, по состоянию на 30 июня 2021 года в Украине от коронавируса уже привито 2 583 468 человек.