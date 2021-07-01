Мир В Азербайджані з 1 липня заборонили пластиковий посуд та ввели величезні штрафи

2021-07-01 15:21

В Азербайджані з 1 липня штрафуватимуть за використання одноразового пластикового посуду. Передбачені штрафи спрямовані на те, «щоб люди обмежили використання пластикового посуду».

Підприємцям заборонено виробляти і ввозити пластикові виделки, ложки, ножі, палички, тарілки, стаканчики. Крім того, заборона рлзповсюдиться і на продаж цієї продукції та використання її для надання послуг в об’єктах торгівлі, громадського харчування тощо.

Для фізичних осіб перший штраф складе 1000-1500 манатів (15 992-23 988 грн), повторний — 1500-2000 манатів (23 988-31 984 грн), для юридичних осіб перший складе — 3000-4000 манатів (47 976-63 968), повторний — 4000-5000 манатів (63 968-79 960 грн).

Ці зміни відображені у поправках до закону Республіки «Про охорону навколишнього середовища».

Також затвердили і зміни до правил торгівлі, послуг громадського харчування, побуту та інших видів послуг. Згідно зі змінами, поліетиленові пакети товщиною 15-50 мікрон, призначені для виносу товарів і продуктів, повинні продаватися як окремий товар. Зі свого боку підприємці зобов’язані заздалегідь попереджати про це клієнтів, повідомивши їм вартість додаткового товару.

subscriber subscriber

Еще по теме

Стало известно, какие штрафы платят владельцы евроблях при растаможке

2021-06-30 21:40

Популярному российскому актеру запретили въезд в Украину

2021-06-30 21:20

В Пакистане заблокировали TikTok из-за непристойного контента и неуважения к исламу

2021-06-30 14:21

Израиль стал первой страной мира, где ввели запрет на торговлю натуральным мехом

2021-06-11 14:23

Еще новости в разделе "Мир"

Блогер перенес 18 пластических операций, чтобы стать похожим на корейского музыканта

2021-07-01 15:45

В Азербайджані з 1 липня заборонили пластиковий посуд та ввели величезні штрафи

2021-07-01 15:21

Американка судится с онлайн-казино, в котором выиграла 11 миллионов долларов

2021-07-01 14:23

В США создали защитную маску, которая может проводить тест на Covid-19

2021-06-30 15:23
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Блогер перенес 18 пластических операций, чтобы стать похожим на корейского музыканта 2021-07-01 15:45
В Азербайджані з 1 липня заборонили пластиковий посуд та ввели величезні штрафи 2021-07-01 15:21
Американка судится с онлайн-казино, в котором выиграла 11 миллионов долларов 2021-07-01 14:23
В США создали защитную маску, которая может проводить тест на Covid-19 2021-06-30 15:23