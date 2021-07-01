Мир В Азербайджані з 1 липня заборонили пластиковий посуд та ввели величезні штрафи

2021-07-01 15:21

В Азербайджані з 1 липня штрафуватимуть за використання одноразового пластикового посуду. Передбачені штрафи спрямовані на те, «щоб люди обмежили використання пластикового посуду».

Підприємцям заборонено виробляти і ввозити пластикові виделки, ложки, ножі, палички, тарілки, стаканчики. Крім того, заборона рлзповсюдиться і на продаж цієї продукції та використання її для надання послуг в об’єктах торгівлі, громадського харчування тощо.

Для фізичних осіб перший штраф складе 1000-1500 манатів (15 992-23 988 грн), повторний — 1500-2000 манатів (23 988-31 984 грн), для юридичних осіб перший складе — 3000-4000 манатів (47 976-63 968), повторний — 4000-5000 манатів (63 968-79 960 грн).

Ці зміни відображені у поправках до закону Республіки «Про охорону навколишнього середовища».

Також затвердили і зміни до правил торгівлі, послуг громадського харчування, побуту та інших видів послуг. Згідно зі змінами, поліетиленові пакети товщиною 15-50 мікрон, призначені для виносу товарів і продуктів, повинні продаватися як окремий товар. Зі свого боку підприємці зобов’язані заздалегідь попереджати про це клієнтів, повідомивши їм вартість додаткового товару.