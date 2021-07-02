Украина Бывший глава Конституционного суда Тупицкий через суд требует вернуть ему 900 тысяч зарплаты

2021-07-02 12:23

Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск экс-главы Конституционного суда Александра Тупицкого, в котором он требует выплатить ему 900 тысяч гривен. 

Как сообщается на сайте пресс-службы ОАСК, среди требований иска — признать противоправной бездеятельность КСУ относительно непогашения перед истцом задолженности, возникшей из-за невыплаты ему в полном объеме вознаграждения судьи КСУ в период с 18 апреля по 28 августа 2020 года и обязать КСУ выплатить его.

В ОАСК заявили, что, по мнению Тупицкого, выплата ему вознаграждения судьи КСУ в течение этого периода осуществлялась с нарушением положений Конституции и законодательства.

 

 

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Бывший глава Конституционного суда Тупицкий через суд требует вернуть ему 900 тысяч зарплаты 2021-07-02 12:23
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