Коронавирус В Украине начал действовать карантин для противодействия штамму "Дельта": детали

2021-07-03 10:30

 

В Украине со 2 июля введены в действие карантинные ограничения для противодействия штамму коронавируса "Дельта".

Кабинет министров Украины в июне утвердил рекомендации Совета национальной безопасности и обороны.

Для въезда в Украину иностранцам (кроме владельцев вида на жительства) и лицам без гражданства старше 12 лет, которые прибывают из Индии, Великобритании, России и Португалии или находились на территории этих стран не менее 7 дней в течение последних двух недель, нужно непосредственно на пунктах пропуска сдать экспресс-тест на антиген. При отрицательном результате им разрешат попасть в Украину.

В случае отказа от тестирования или положительного результата экспресс-теста на границе будет отказано во въезде в Украину.

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины (кроме тех, кто моложе 12 лет) и прибыли из четырех вышеназванных стран или находились на их территории менее 7 дней в течение двух недель, также должны сдать экспресс тест на антиген непосредственно в пунктах пропуска. При положительном результате они подлежат обязательной самоизоляции или обсервации.

Сотрудники Национальной полиции обеспечивают сопровождение лиц, подлежащих обсервации, от зоны пограничного контроля до санитарной зоны для дальнейшей транспортировки в места обсервации или в больницы для госпитализации.

Санитарные зоны обустраиваются за пределами территории пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу.

Список стран будет пересматриваться и обновляться в зависимости от эпидемической ситуации.

 

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