Коронавирус Насколько Pfizer и AstraZeneca защищают от штамма "Дельта": медики озвучили свежие данные

2021-07-04 13:30

Вакцины от COVID-19 производства Pfizer и AstraZeneca более, чем в 90% случаях способны предотвратить заражение "Дельта" штаммом коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Исследование показало, что две дозы вакцины Pfizer дают 96% защиты от коронавируса, в то время как AstraZeneca защищает организм человека на 92%.

По словам специалистов, жизненно важно получить сразу две дозы препарата от COVID-19, чтобы максимально защитить себя от агрессивного вируса.

"Абсолютно жизненно важно получить обе дозы, как только они будут вам предложены, чтобы получить максимальную защиту от всех существующих и новых штаммов", - подчеркнула глава отдела иммунизации службы доктор Мэри Рамзи.

Также сообщается, что отдельное исследование Нацслужбы здравоохранения показало, что программа вакцинации от COVID-19 до 30 мая уже предотвратила 14 тысяч смертей и около 42 тысяч госпитализаций среди людей пожилого возраста на территории Великобритании.