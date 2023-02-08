ВОЙНА В Украине Британская разведка сообщила о ситуации в дельте Днепра и на Кинбурнской косе

2023-02-08 21:30

По данным британской разведки, на юге Украины после выхода российских войск с западного берега Днепра в ноябре 2022 года продолжаются боевые столкновения и разведка на сложной сети островов и водных путей, образующих дельту реки.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что российские силы использовали небольшие лодки, чтобы сохранить присутствие на ключевых островах.

При этом Украина несколько раз успешно применяла дальнобойную артиллерию для нейтрализации российских форпостов.

Обе стороны, вероятно, также разместили небольшие группы на Кинбурнской косе, добавили в ведомстве.

По данным разведки, и Украина, и РФ стремятся сохранить свое присутствие в этих районах, чтобы контролировать морской доступ к стратегически важной реке и предупреждать о любых попытках своих противников начать масштабную атаку через реку.

В ведомстве считают маловероятным, что Россия попытается форсировать Днепр — это было бы очень сложно и дорого.

Ранее в оперативном командовании Юг сообщали, что ВСУ ежедневно наносят удары по вражеским позициям на Кинбурнской косе.