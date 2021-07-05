Украина фото В оккупированном Крыму реки вышли из берегов, объявлен режим ЧС

2021-07-05 10:22

В Бахчисарайском районе аннексированного Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации местного значения из-за подтопления после ливней.

В районе создана комиссия для оценки нанесенного стихией ущерба. Она уже приступила к работе и начала составлять реестр пострадавших от подтопления домов, а завтра члены комиссии проведут поездку по местам подтоплений.

Напомним, вчера во временно оккупированном Крыму сильные ливни спровоцировали новые подтопления, несколько рек вышли из берегов, а ряд населенных пунктов остался без света.