Украина фото В оккупированном Крыму реки вышли из берегов, объявлен режим ЧС

2021-07-05 10:22

В Бахчисарайском районе аннексированного Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации местного значения из-за подтопления после ливней.

В районе создана комиссия для оценки нанесенного стихией ущерба. Она уже приступила к работе и начала составлять реестр пострадавших от подтопления домов, а завтра члены комиссии проведут поездку по местам подтоплений.

Напомним, вчера во временно оккупированном Крыму сильные ливни спровоцировали новые подтопления, несколько рек вышли из берегов, а ряд населенных пунктов остался без света.

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