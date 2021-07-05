Украина Полиция начала служебное расследование по факту проверки на трезвость нардепа из Суги народа

2021-07-05 09:40

Департамент патрульной полиции Украины проверит законность действий патрульных во время остановки авто нардепа от Слуги народа Евгения Брагаря.

"В Киеве сотрудники патрульной полиции остановили авто Toyota под управлением народного депутата Украины. Полицейские заподозрили, что народный депутат, вероятно, нарушает требования ст.130 КУоАП, поэтому его направили на освидетельствование.

Впоследствии народный депутат в Соцсети заявил о нарушениях со стороны патрульных полицейских. По факту публикации народного депутата назначено служебное расследование, в ходе которого будет дана оценка всем действиям и обстоятельствам", - заявили в полиции.

Напомним, Брагара остановили из-за того, что он передвигался на автомобиле, у которого отсутствовало освещение госномера. При этом сам нардеп утверждает, что патрульные обвинили его в пребывании в состоянии наркотического опьянения после отказа дать взятку.