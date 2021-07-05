Коронавирус Кабмин вводит новые правила въезда в Украину

2021-07-05 18:00

Из-за распространения нового штамма коронавируса «Дельта», который впервые был обнаружен в Индии, Кабинет министров вводит новые правила въезда в Украину.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram.

Таким образом, граждане Украины, которые возвращаются из Португалии, России, Великобритании и Индии, должны сделать экспресс-тест на антиген SARS-CoV-2. Или установить приложение «Вдома» для прохождения 14-дневной самоизоляции.

Для досрочного завершения самоизоляции необходимо получить негативный результат ПЦР-теста.

«В Португалии, России, Великобритании и Индии наибольшее количество случаев заражения новым штаммом «Дельта». И всем иностранцам, которые приезжают из этих стран, нужно обязательно сдать экспресс-тест», - отметил Федеров.

Также министр добавил, что на сегодняшний день Украина находится в «зеленой» зоне, правила въезда из других стран не менялись и приложение устанавливать не нужно.

Как мы писали ранее, что штамм коронавируса, который впервые выявленный в Индии зарегистрирован в 98 странах мира. При этом он продолжает распространяться, развиваться и видоизменяться.