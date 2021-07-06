Мир Китай планирует создать ракеты для защиты Земли от астероидов

2021-07-06 18:20

Власти Китая анонсировали создание космических ракет для обеспечения ликвидации астероидной угрозы Земле.

Об этом пишет SCMP.

Сообщается, что на базе тяжелых китайских ракет-носителей Чанчжэн-5 создадут десятки безъядерных ударных средств изменения орбит астероидов.

В Китае утверждают, что проект безъядерной коррекции орбиты астероидов может быть завершен в течение ближайших 10 лет. В планах - создать 23 ракеты с космическими корабями-камикадзе. Такой флот сможет изменить орбиту астероида до безопасной через три года после своего старта. При этом, китайские разработчики утверждают, что ему потребуется вдвое меньше ударной массы, чем тем, которые в США.

Ранее в NASA представили проект HAMMER (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response), в котором говорится, что изменить орбиту опасных астероидов можно без ядерного оружия, однако со множеством ракет, кинетическая энергия которых изменит траекторию движения астероидов. А вот ядерный подрыв астероида только усугубит положение землян.

Ранее мы сообщали, что 25 июня к Земле максимально приблизиться астероид размером с два футбольных поля. Он впервые был обнаружено в июле 2010 года, с тех пор за ним велось наблюдение.