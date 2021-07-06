Мир Лукашенко пригрозил Западу из-за новых санкций

2021-07-06 19:40

Президент Беларуси пригрозил странам Запада закрыть страну для транзита. Лидер РБ заявил о возможном закрытии транзита в контексте упреков относительно невыполнения положений Соглашения о реадмиссии.

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил западным странам возможным закрытием транзита через страну.

Об этом сообщило государственное информационное издание "Беларусь сегодня".

"Если будете нагнетать обстановку соответствующую против Беларуси новыми этапами санкций – то будете объезжать по Северному полюсу и через Средиземное море. Пока еще в условиях пандемии мы себя ведем по-человечески в плане транзита, передвижения грузового, легкового транспорта и так далее", - заявил Лукашенко.

Глава РБ отметил, что Минск всегда относился ответственно к выполнению своих обязательств, в том числе в сфере нелегальной миграции. Лукашенко заявил, что Беларусь не буд сдерживать нелегальных мигрантов из африканских и азиатских стран, поскольку они бегут "не в Беларусь, а в тёплую и уютную Европу".

Президент Беларуси отметил, что Минск готов противодействовать нелегальной миграции, но потребовал проведения переговоров со всеми заинтересованными сторонами.