Коронавирус Отмена карантина создаст приведет к появлению устойчивых к вакцине штаммов, - ученые

2021-07-08 12:01

Более сотни ученых выступили против грядущей отмены карантина в Великобритании, сообщает Sky News.

Так, 122 ученых осудили планы правительства Великобритании отказаться от ограничений, назвав их "опасным и неэтичным экспериментом". Ученые подчеркнули, что любая стратегия, допускающая высокий уровень заражения, "неэтична и нелогична".

Министров призвали пересмотреть планы по ослаблению карантина, так как рост COVID-19, скорее всего, будет продолжаться до тех пор, "пока не будут инфицированы еще миллионы людей, что оставит сотни тысяч людей с хроническими заболеваниями и инвалидностью".

"Эта стратегия рискует создать поколение, которое останется с хроническими проблемами со здоровьем и инвалидностью, личные и экономические последствия которых могут ощущаться в ближайшие десятилетия", - сказано в письме ученых, опубликованном в The Lancet.

Кроме того, ученые высказали опасения, что отмена карантина создаст благодатную почву для появления штаммов, устойчивых к вакцине.

"Резкий рост числа случаев варианта Дельта в Великобритании не только приведет к увеличению продолжительного распространения COVID, но также уже привел к более тяжелым заболеваниям с госпитализациями и смертельным исходом. Если вы потратите больше времени на дальнейшее повышение показателей вакцинации, это поможет снизить количество жертв этой болезни", - заявил профессор Эрик Тополь.

"Правительство сделало сознательный выбор подвергнуть детей массовому заражению, вместо того, чтобы защищать их в школах или вакцинировать их. Это неэтично и неприемлемо. Наша молодежь уже так сильно пострадала в прошлом году и теперь обречена страдать от последствий этого опасного эксперимента", - добавил эпидемиолог, старший преподаватель Университета Королевы Марии, доктор Дипти Гурдасани.