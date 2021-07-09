Мир Шторм Эльза затопил метро Нью-Йорка, вода в подземке поднялась почти на метр

2021-07-09 14:00

В Нью-Йорке из-за затопления метро в результате шторма Эльза пассажиры вынуждены вплавь выбираться из подземки, сообщает The New York Post.

Шторм Эльза пронесшийся по штатам Флорида, Джорджия, Южная Каролина, вызвал наводнения в Нью-Йорке, городское метро было затоплено.

"Пожалуйста, будьте осторожны и не заходите на затопленные станции, пока наши бригады работают над решением этой проблемы", - сообщается на официальной странице Нью-Йоркского метрополитена в соцсети Twitter.

Некоторые станции превратились буквально в озера, уровень воды в некоторых местах доходил пассажирам до пояса.