Мир Магия иголки: как исполнить желание привлечь удачу

2021-07-10 12:30

 

Исполнение желаний – это то, чего желает каждый человек.

Для того, чтобы исполнить свои желания, можно воспользоваться несложным методом.

Эксперты утверждают, что для этого достаточно иметь стикеры, нитки и две иголки, пишет Dailyhoro.

Для начала загадывается желание, и пишется на стикере. После чего надо взять в руки иголку и прикрепить стикер с желанием иголкой к доске, книге или стене.

После этого необходимо произнести следующие слова: «Цель назначена, задача поставлена. Желание загадано, на виду лежит, не спрятано».

После чего ждем. Эзотерики говорят, что этот обряд очень эффективен, но лишь в том случае, если ваше желание искренне и задуманное на самом деле вам необходимо.

Ранее сообщалось, что с древних времен зеркала использовались в ритуалах и магии, и многие важные приметы связаны с ними.

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Немецкие аптеки начали открыто торговать медицинским каннабисом 2021-07-09 22:12
Южнокорейская разведка раскрыла причину резкого похудения Ким Чен Ына 2021-07-09 19:28