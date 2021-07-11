Коронавирус Почему после вакцинации Pfizer у женщин растет грудь: причина не радует

2021-07-11 10:00

Медики объяснили инцидент с увеличением груди у женщин после прививки вакциной от коронавируса Pfizer.

Об этом сообщает NRK.

Напомним, девушка Эмма из Норвегии рассказала в социальной сети TikTok, что у нее увеличилась грудь после вакцинации “Пфайзером”. Многие женщины рассказали в комментариях идентичные истории.

"Если лимфатические узлы у вас опухли и не уменьшаются долгое время, или если вы заметили уплотнение в груди, разумеется, надо обратиться к врачу и пройти обследование", - заявил медицинский директор Агентства по лекарственным препаратам Норвегии Стейнар Мадсен.

То есть эффект краткосрочный, так как является нормальной реакцией на воспаления или инфекции.

В самой компании Pfizer не отрицают такой “сюрприз”, но и уточняют, что при разработках вакцины увеличение груди не фиксировали.