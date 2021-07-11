Коронавирус Почему после вакцинации Pfizer у женщин растет грудь: причина не радует

2021-07-11 10:00

 

Медики объяснили инцидент с увеличением груди у женщин после прививки вакциной от коронавируса Pfizer.

Об этом сообщает NRK.

Напомним, девушка Эмма из Норвегии рассказала в социальной сети TikTok, что у нее увеличилась грудь после вакцинации “Пфайзером”. Многие женщины рассказали в комментариях идентичные истории.

"Если лимфатические узлы у вас опухли и не уменьшаются долгое время, или если вы заметили уплотнение в груди, разумеется, надо обратиться к врачу и пройти обследование", - заявил медицинский директор Агентства по лекарственным препаратам Норвегии Стейнар Мадсен.

То есть эффект краткосрочный, так как является нормальной реакцией на воспаления или инфекции.

В самой компании Pfizer не отрицают такой “сюрприз”, но и уточняют, что при разработках вакцины увеличение груди не фиксировали.

subscriber subscriber

Еще по теме

В ЕС обнаружили возможную связь между случаями воспаления сердца и вакцинами Pfizer и Moderna

2021-07-10 14:00

В Кабмине пообещали после деоккупации Крыма выгнать всех "понаехавших" россиян

2021-07-10 10:30

Испытания показали, на что способна третья доза вакцины Pfizer

2021-07-09 14:23

Стало известно, куда украинцы могут полететь после прививки CoronaVac

2021-07-08 17:40

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Зеленский официально назначил ведущего с канала Ахметова своим пресс-секретарем

2021-07-11 10:05

Почему после вакцинации Pfizer у женщин растет грудь: причина не радует

2021-07-11 10:00

В ЕС обнаружили возможную связь между случаями воспаления сердца и вакцинами Pfizer и Moderna

2021-07-10 14:00

Американца оштрафовали на 10,5 тыс. долларов за отказ надеть маску во время авиаперелета

2021-07-09 17:29
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Зеленский официально назначил ведущего с канала Ахметова своим пресс-секретарем 2021-07-11 10:05
Почему после вакцинации Pfizer у женщин растет грудь: причина не радует 2021-07-11 10:00
В ЕС обнаружили возможную связь между случаями воспаления сердца и вакцинами Pfizer и Moderna 2021-07-10 14:00
Американца оштрафовали на 10,5 тыс. долларов за отказ надеть маску во время авиаперелета 2021-07-09 17:29