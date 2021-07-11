Арбуз: польза и вред для здоровья

Арбуз - идеальный продукт для жаркого летнего дня. Он практически полностью состоит из воды, а также богат электролитами, поэтому отлично освежает и утоляет жажду. Однако эта ягода может нанести и вред организму.
Польза:
Вред:
В противовес полезным свойствам у арбузов есть и вредные свойства, хоть их и немного. Как правило, это касается нитратов, которые отлично впитываются этой ягодой. Соответственно, они могут нанести непоправимый вред здоровью человека.
Также не желательно употреблять арбуз людям, у которых наблюдается аллергия на ягоду. Помимо этого употребление большого количества арбузов может увеличить уровень сахара в крови.
Кроме того, употреблять арбуз можно только за два часа перед основным приемом пищи и через два часа после него.