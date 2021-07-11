Мир Арбуз: польза и вред для здоровья

2021-07-11 11:30

 

Арбуз - идеальный продукт для жаркого летнего дня. Он практически полностью состоит из воды, а также богат электролитами, поэтому отлично освежает и утоляет жажду. Однако эта ягода может нанести и вред организму.

Польза:

  • утоляет жажду;
  • содержит множество витаминов;
  • оказывает противовоспалительный эффект и ускоряет метаболизм;
  • избавляет от боли в мышцах после тренировки, а также восстанавливает пульс;
  • помогает предотвратить рак;
  • защищает от воздействия солнечных лучей;
  • расширяет сосуды, снижает давление и положительно влияет на сердечнососудистую систему;
  • предотвращает кариес;
  • помогает справиться с психическим напряжением;
  • улучшает работу кишечного тракта и желудка;
  • способствует выведению вредного холестерина из организма;
  • способствуют укреплению иммунитета;
  • выводит шлаки из почек.

Вред:

В противовес полезным свойствам у арбузов есть и вредные свойства, хоть их и немного. Как правило, это касается нитратов, которые отлично впитываются этой ягодой. Соответственно, они могут нанести непоправимый вред здоровью человека.

Также не желательно употреблять арбуз людям, у которых наблюдается аллергия на ягоду. Помимо этого употребление большого количества арбузов может увеличить уровень сахара в крови.

Кроме того, употреблять арбуз можно только за два часа перед основным приемом пищи и через два часа после него.

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