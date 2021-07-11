Спорт Италия - Англия: прогноз букмекеров на финал Евро-2020

2021-07-11 15:00

11 июля в финальном матче чемпионата Европы встретятся сборные Италии и Англии. Встреча состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Начало встречи в 22:00.

Фаворитом поединка букмекеры считают английскую национальную команду. На победу Англии предлагается коэффициент 2,75. Успех Италии оценивается коэффициентом 2,87. На ничью в основное время можно поставить с коэффициентом 3,00.

Англия и Италия сыграют в 28-й раз в истории. Небольшое преимущество на стороне итальянцев, которые одержали 10 побед при восьми поражениях и девяти ничьих. Разница мячей 33-31 в пользу Англии.

Напомним, что в полуфинале Англия победила Данию, а Италия была сильнее Испании в серии пенальти.