Фото-видео Протесты в Берлине: Немцы добиваются для женщин законного права ходить по городу топлесс

2021-07-13 14:00

В Берлине прошла масштабная протестная акция, в которой приняли участие сотни жительниц города. Женщины проехали на велосипедах обнаженными до пояса.

Поводом для такой акции стал инцидент в берлинском аквапарке – полиция выгнала оттуда загоравшую топлес француженку с детьми, получив отказ от женщины принимать солнечные ванны в футболке.

По приказу полицейских, ей нужно было либо одеть бюстгальтер, либо покинуть территорию. 37-летняя Габриэль Лебретон была вынуждена покинуть летнюю водную площадку, что вызвало обостренные споры: является ли обнаженная грудь «общественно непринятной»?

Вскоре немцы дали свой ответ на этот вопрос. Феминистское движение «Gleiche-Brust-für-Alle» призывает уровнять права женщин на топлесс в тех местах, где с обнаженной грудью обычно ходят мужчины. Речь идет о «нормализации» груди, а не о ее сексуализме.

Участницы протестной акции прокатились по городу с обнаженной грудью и надписями на теле «Мое тело – мой выбор».

Протестующие считают, что пора покончить с двойными стандартами, потому что мужчинам загорать топлес никто не запрещает. Участники акции требовали гендерного равенства. Акция под названием «Соски не свободны, пока не освободятся все соски» организовала сеть Hedonist International. Ее цель - бороться за равенство.