Мир В перестрелке в Чикаго погибли 11 человек, рэпер KTS Dre получил более пятидесяти пулевых ранений

2021-07-13 13:43

В Чикаго в результате стрельбы погибли 11 человек. Среди убитых рэпер KTS Dre, который был пронизан 54-ю пулями вскоре после того, как его выпустили из тюрьмы, сообщает Fox News.

В отчете полиции говорится, что 31-летний местный рэпер, настоящее имя которого Сильвестр, был недавно освобожден под из тюрьмы и носил электронный браслет. Его обвиняли в хранении оружия и сопротивлении полиции. 

Подозреваемые скрылись с места преступления на автомобилях. 60-летней женщине, которая гуляла вместе с Сильвестром на момент нападения, прострелили колено и ее доставили в больницу.

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