Спорт Сегодня первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет в полуфинале турнира WTA в Чикаго

2021-08-27 17:29

Сегодня первая ракетка Украины Элина Свитолина в полуфинале турнира WTA в Чикаго встретится с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон. Матч пройдет 27 августа, начало - ориентировочно в 19:00.

Напомним, ранее на стадии 1/4 финала наша соотечественница разгромила представительницу Франции Кристину Младенович. Украинка отдала сопернице всего один гейм.

Матч длился 55 минут и завершился со счетом 6:1, 6:0. За это время Свитолина реализовала пять из восьми брейк-пойнтов, сделала четыре подачи навылет и допустила две двойные ошибки.

Турнир в Чикаго проходит с 22 по 28 августа. Призовой фонд соревнований превышает 235 тысяч долларов.

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