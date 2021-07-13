Коронавирус Будут ли украинцев вакцинировать по второму кругу: в Минздраве дали неожиданный ответ

2021-07-13 21:00

По второму кругу вакцинировать украинцев, которые ставят рекорды по количеству прививок, пока не планируется.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Лишко в интервью "Суспільне".

"Это сегодня еще четко не определено, даже производителями, они еще не объявили изменения в инструкции, поэтому давайте мы провакцинируем успешно людей по первому кругу, и призовем все группы риска, в частности пожилых людей, прийти, сделать прививку. Вакцина для вас, сделайте прививку, не ждите следующей волны коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

Вместе с тем на встрече с журналистами 1 июля министр выразил надежду, что вакцинироваться против COVID-19 по второму кругу не придется минимум год.