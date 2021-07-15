Мир В мессенджере Viber появилась новая функция напоминаний - как ей правильно пользоваться

2021-07-15 13:24

Viber представил новую функцию для пользователей мессенджера, которая поможет помнить о важных датах, событиях и встречах. Теперь в Viber можно сохранять напоминания.

Благодаря новой функции чаты с другими пользователями или компаниями в Viber можно добавлять в избранное, закрепив их вверху экрана для быстрого и простого доступа, а напоминания привязывать к заметкам и спискам в чате "Мои заметки".

Речь идет и о бизнес-сообщениях, которые компании отправляют пользователям Viber, подписавшимся на получение уведомлений через мессенджер.

Чтобы воспользоваться новой функцией создания напоминаний в Viber, пользователям Android следует нажать и удерживать чат, а затем выбрать опцию "Закрепить чат". На iOS необходимо сделать свайпнуть на нужном вам чате и выбрать "Закрепить". В приложении Viber для ПК требуется кликнуть на чате правой кнопкой мыши и затем нажать "Добавить в избранные".