В приложении "Дия" появилась новая функция для ФЛП: пошаговая инструкция

В приложении "Дия" в перечне новых функций с 22 января появилась возможность для физлиц-предпринимателей (ФЛП).
1-3 группы подать годовую декларацию.
Об этом сообщает Минцифра.
Как подать декларацию ФЛП 1 и 2 групп:
в приложении выберите “Услуги” - “Налоги ФЛП” - “Декларации”
укажите сумму дохода за год и контактные данные
"Дия" заполнит данные о ЕП и ЕСВ
внимательно проверьте всю информацию, чтобы она была достоверна
подпишите декларацию Дия. Подписью
Как подать декларацию ФЛП 3 группы:
в приложении выберите “Услуги” - “Налоги ФЛП” - “Декларации”укажите сумму дохода всего за 4 квартал. "Дия" запросит Налоговую на декларацию за три других квартала и подтянет сумму задекларированного дохода за 9 месяцев
сумма налога к уплате сформируется автоматически, равно как и данные о ЕСВ
измените все данные и суммы в декларации
подпишите декларацию Дия. Подписью.