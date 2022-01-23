Коронавирус В приложении "Дия" появилась новая функция для ФЛП: пошаговая инструкция

2022-01-23 11:00

В приложении "Дия" в перечне новых функций с 22 января появилась возможность для физлиц-предпринимателей (ФЛП).

1-3 группы подать годовую декларацию.

Об этом сообщает Минцифра.

Как подать декларацию ФЛП 1 и 2 групп:

в приложении выберите “Услуги” - “Налоги ФЛП” - “Декларации”

укажите сумму дохода за год и контактные данные

"Дия" заполнит данные о ЕП и ЕСВ

внимательно проверьте всю информацию, чтобы она была достоверна

подпишите декларацию Дия. Подписью

Как подать декларацию ФЛП 3 группы:

в приложении выберите “Услуги” - “Налоги ФЛП” - “Декларации”укажите сумму дохода всего за 4 квартал. "Дия" запросит Налоговую на декларацию за три других квартала и подтянет сумму задекларированного дохода за 9 месяцев

сумма налога к уплате сформируется автоматически, равно как и данные о ЕСВ

измените все данные и суммы в декларации

подпишите декларацию Дия. Подписью.