Фото-видео видео В ОАЭ сумели с помощью дронов искусственно вызвать дожди в 50-градусную жару

2021-07-16 22:12

В Объединенных Арабских Эмиратах сумели искусственно вызвать дожди в 50-градусную жару, причем без применения химических соединений.

“Дожди выпали к северу от поселка Хатта в ОАЭ в Хаджарском горном массиве, в районах Вади аль-Хилю, Кальба роуд и Хувайлат", - сообщает Storm Center.

Технологии по вызыванию дождей заключаются в специальных экспериментах по засеву облаков. Их ОАЭ провели совместно с учеными британского университета Рединга. Дроны запускали в облака электрические разряды без использования химических соединений.

 

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