Коронавирус Жесткий карантин в Украине не за горами: когда ужесточат

2021-07-17 11:00

Министерство здравоохранения подтвердило планы по усилению карантина и установлению ограничений для граждан, приезжающих из стран с высоким уровнем заболеваемости.

Об этом сообщили в Минздраве.

"Скорее всего, это будет касаться ужесточения правил при въезде в Украину из стран, где фиксируется всплеск заболеваемости. Но эти изменения рассмотрят не раньше следующей недели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конкретных предложений же пока нет.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, странами, где фиксируется самый большой всплеск заболевания штаммом коронавируса "Дельта", являются Россия, Беларусь, Индия, Великобритания.