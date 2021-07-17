Коронавирус Жесткий карантин в Украине не за горами: когда ужесточат

2021-07-17 11:00

 

Министерство здравоохранения подтвердило планы по усилению карантина и установлению ограничений для граждан, приезжающих из стран с высоким уровнем заболеваемости.

Об этом сообщили в Минздраве.

"Скорее всего, это будет касаться ужесточения правил при въезде в Украину из стран, где фиксируется всплеск заболеваемости. Но эти изменения рассмотрят не раньше следующей недели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конкретных предложений же пока нет.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, странами, где фиксируется самый большой всплеск заболевания штаммом коронавируса "Дельта", являются Россия, Беларусь, Индия, Великобритания.

subscriber subscriber

Еще по теме

КАРТА Прогноз погоды на выходные 17-18 июня: украинцев ждет дождливый уикенд, но жара не спадет

2021-07-16 19:28

ПОЛНЫЙ СПИСОК Какие страны признают украинский сертификат о вакцинации от COVID-19

2021-07-16 18:33

НБУ назвал самые ходовые и наиболее невостребованные украинские банкноты

2021-07-16 14:23

В Украине зафиксирован новый рекорд вакцинации - за сутки привиты 117 тыс человек

2021-07-16 12:05

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Можно ли употреблять алкоголь после вакцинации: четкий ответ Минздрава

2021-07-17 13:30

Дания открывает границы для украинцев

2021-07-17 13:00

Жесткий карантин в Украине не за горами: когда ужесточат

2021-07-17 11:00

В Украине зафиксирован новый рекорд вакцинации - за сутки привиты 117 тыс человек

2021-07-16 12:05
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Можно ли употреблять алкоголь после вакцинации: четкий ответ Минздрава 2021-07-17 13:30
Дания открывает границы для украинцев 2021-07-17 13:00
Жесткий карантин в Украине не за горами: когда ужесточат 2021-07-17 11:00
В Украине зафиксирован новый рекорд вакцинации - за сутки привиты 117 тыс человек 2021-07-16 12:05