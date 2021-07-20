Коронавирус В Израиле за нарушение самоизоляции больными COVID-19 будут сажать с тюрьму

2021-07-20 08:15

В Израиле глава правительства Нафтали Беннет поручил привлекать к уголовной ответственности за нарушение самоизоляции больными COVID-19, сообщает The Times of Israel.

Также Нафтали Беннетт заявил, что будут использоваться технологические средства для проверки места пребывания лиц, находящихся на самоизоляции.

Система контроля позволит полиции отслеживать местонахождение лиц, находящихся в местах самоизоляции, путем отправки текстового сообщения со ссылкой на их мобильные телефоны. Если лицо нажимает на ссылку, ее физическое нахождения немедленно сообщается полиции.

По существующей системе, тем, кто находится в изоляции, сообщается, что их может посетить полиция в любое время, но это редко случается на практике.

subscriber subscriber

Еще по теме

Солист "Хора Турецкого" Борис Горячев умер от COVID-19 на 50-м году жизни

2021-07-15 21:40

Женщина умерла после заражения сразу двумя разными штаммами COVID-19

2021-07-12 14:42

ВОЗ призвала проводить тесты на COVID-19 в школах

2021-07-03 14:00

Ученые установили, какая маска лучше защищает от заражения COVID-19

2021-06-29 21:40

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине резко возросло суточное число новых случаев COVID-19 - лидирует Киев

2021-07-20 09:02

В Израиле за нарушение самоизоляции больными COVID-19 будут сажать с тюрьму

2021-07-20 08:15

В транспорт будут пускать по электронным пропускам, названо условие: "В случае нового..."

2021-07-19 16:40

За выходные в Украине резко снизились темпы вакцинации от коронавируса

2021-07-19 13:43
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Украине резко возросло суточное число новых случаев COVID-19 - лидирует Киев 2021-07-20 09:02
В Израиле за нарушение самоизоляции больными COVID-19 будут сажать с тюрьму 2021-07-20 08:15
В транспорт будут пускать по электронным пропускам, названо условие: "В случае нового..." 2021-07-19 16:40
За выходные в Украине резко снизились темпы вакцинации от коронавируса 2021-07-19 13:43