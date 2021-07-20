Коронавирус В Израиле за нарушение самоизоляции больными COVID-19 будут сажать с тюрьму

2021-07-20 08:15

В Израиле глава правительства Нафтали Беннет поручил привлекать к уголовной ответственности за нарушение самоизоляции больными COVID-19, сообщает The Times of Israel.

Также Нафтали Беннетт заявил, что будут использоваться технологические средства для проверки места пребывания лиц, находящихся на самоизоляции.

Система контроля позволит полиции отслеживать местонахождение лиц, находящихся в местах самоизоляции, путем отправки текстового сообщения со ссылкой на их мобильные телефоны. Если лицо нажимает на ссылку, ее физическое нахождения немедленно сообщается полиции.

По существующей системе, тем, кто находится в изоляции, сообщается, что их может посетить полиция в любое время, но это редко случается на практике.